Таким Юпитер вы еще не видели: телескоп "Джеймс Уэбб" прислал невероятные изображения газового гиганта (фото)

"Уэбб" запечатлел не только Юпитер, но и его слабые кольца, а также крошечные луны.

Космический телескоп НАСА (NASA) имени Джеймса Уэбба, запущенный в космос в конце декабря 2021 года, сделал новые снимки пятой от Солнца планеты — Юпитера.

Как пишет представитель штаб-квартиры НАСА Элизабет Ландау, эти снимки дадут ученым еще больше информации о внутренней жизни газового гиганта.

Юпитер, каким его видит "Джеймс Уэбб"

"Честно говоря, мы не ожидали, что все будет так хорошо", — сказал планетарный астроном Имке де Патер (Imke de Pater), почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Два изображения получены с камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) обсерватории, которая имеет три специализированных инфракрасных фильтра, которые демонстрируют детали планеты. Поскольку инфракрасный свет невидим для человеческого глаза, свет был нанесен на карту видимого спектра. Как правило, самые длинные волны кажутся более красными, а самые короткие — более синими.

На отдельном изображении Юпитера, созданном из нескольких изображений, полученных с Уэбба, полярные сияния простираются до больших высот как над северным, так и над южным полюсами Юпитера. Полярные сияния сияют в фильтре, сопоставленном с более красными цветами, который также выделяет свет, отраженный от нижних облаков и верхней дымки. Другой фильтр, сопоставленный с желтым и зеленым цветом, показывает туманы, клубящиеся вокруг северного и южного полюсов. Третий фильтр, сопоставленный с синим, демонстрирует свет, отраженный от более глубокого основного облака.

Большое Красное Пятно, знаменитый шторм силы и размерами, превышающими Землю, кажется белым на этих изображениях, как и другие облака, потому что они отражают много солнечного света.

"Яркость здесь указывает на большую высоту — поэтому у Большого Красного Пятна есть высотная дымка, как и в экваториальной области", — сказала Хайди Хаммель (Heidi Hammel), междисциплинарный ученый Уэбба по наблюдениям за Солнечной системой и вице-президент по науке в AURA.

"Многочисленные яркие белые "пятна" и "полосы", вероятно, представляют собой очень высокие вершины облаков конденсированных конвективных штормов", — отметила Хаммель, добавив, что напротив, темные ленты к северу от экваториальной области имеют небольшой облачный покров.

Юпитер с его кольцами и спутниками

На втором снимке Уэбб в широком поле зрения видит Юпитер с его слабыми кольцами, которые в миллион раз слабее планеты, и две крошечные луны, называемые Амальтеей и Адрастеей. Нечеткие пятна на нижнем фоне, вероятно, являются галактиками, "фотобомбящими" этот снимок Юпитера.

"Это изображение подытоживает науку нашей системной программы Юпитера, которая изучает динамику и химию самого Юпитера, его колец и его спутниковой системы", — сказал Тьерри Фуше (Thierry Fouchet), профессор Парижской обсерватории, в рамках международного сотрудничества в рамках программы Webb Early Release Science.. Исследователи уже начали анализировать данные Уэбба, чтобы получить новые научные результаты о самой большой планете нашей Солнечной системы.

Ранее телескоп имени Джеймса Уэбба прислал своим первые кадры, на которых запечатлел в высоком разрешении скопление галактик, а позже в объектив к нему попала галактика Колесо Телеги.