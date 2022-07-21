Самый дорогой космический телескоп в истории столкнулся с метеоритом: в НАСА рассказали о повреждениях

Телескоп остается в полностью рабочем состоянии и продолжает исследование космоса

Новейший космический телескоп "Джеймс Уэбб", стоимость создания и запуска которого обошлась в 10 миллиардов долларов, столкнулся с метеороидом из-за чего получил повреждение зеркала.

Как сообщается в новом отчете NASA, с момента запуска, который состоялся 25 декабря прошлого года, пережил столкновения с 19 микрометеоритами, а также с космическим камнем более крупного размера.

Из-за столкновения с последним одно из зеркал телескопа получило заметное повреждение. По мнению специалистов, это произошло где-то в промежутке времени между 23 и 25 мая.

На обнародованном снимке можно отчетливо видеть вмятину на зеркале C3 в правой нижней части, которая выглядит как белое пятно.

Впрочем, специалисты говорят, что беспокоиться не стоит, так как перед запуском зеркала прошли испытания на прочность, однако размер камня все же стал для них неожиданностью.

Отмечается, что телескоп находится в полностью рабочем состоянии и продолжает выполнять свою миссию по изучению Вселенной.

Стоит отметить, что в июле в NASA обнародовали несколько снимков, которые прислал телескоп. В настоящее время шеститонный "Джеймс Уэбб" находится возле точки Лагранжа L2 на расстоянии в 1,6 миллиона километров от Земли