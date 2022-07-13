Отдаленная вселенная и юные звезды: в NASA показали первые снимки телескопа "Джеймс Уэбб"

Снимки позволяют взглянуть на вселенную по-новому

Аэрокосмическое агентство США (NASA) вместе с европейскими (ESA) и канадскими (CSA) коллегами опубликовали серию первых снимков, снятых новым телескопом "Джеймс Уэбб". Соответствующие фотографии были обнародованы на сайте NASA.

В настоящее время шеститонный телескоп находится возле точки Лагранжа L2 на расстоянии в 1,6 миллиона километров от Земли, его основной "фишкой" является 6,5 метровое зеркало из 18 сегментов. Оно изготовлено из бериллия и покрыто слоем золота толщиной в 700 атомов.

Первым фото, которое появилось в сети был снимок отдаленной Вселенной. На сегодня это самое глубокое и точное ее изображение.

Телескоп также обнаружил четкие признаки наличия воды и облаков, окружающих газовый гигант WASP-96 b.

Планетарная туманность Южное кольцо – умирающая звезда, окруженная слоями пыли.

Юные звезды в туманности Киля. Стены пыли и газа формируют ультрафиолетовое излучение и звездный ветер.

Квинтет Стефана – группа из пяти галактик в созвездии Пегаса.

Как сообщалось ранее, телескоп "Джеймс Уэбб" на сегодняшний день является не только самым современным телескопом, но и самым дорогим — его создание обошлось в 10 миллиардов долларов. Запуск аппарата состоялся в конце декабря прошлого года