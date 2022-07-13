Віддалений всесвіт і юні зірки: у NASA показали перші знімки телескопа "Джеймс Вебб"

Знімки дозволяють поглянути на всесвіт по-новому

Аерокосмічне агентство США (NASA) разом із європейськими (ESA) та канадськими (CSA) колегами опублікували серію перших знімків, знятих новим телескопом "Джеймс Вебб". Відповідні фотографії були оприлюднені на сайті NASA.

Наразі шеститонний телескоп знаходиться біля точки Лагранжа L2 на відстані 1,6 мільйона кілометрів від Землі, його основною "фішкою" є 6,5 метрове дзеркало з 18 сегментів. Воно виготовлене з берилію і вкрите шаром золота завтовшки 700 атомів.

Першим фото, яке з’явилося в мережі, був знімок віддаленого Всесвіту. На сьогодні це найглибше і найточніше його зображення.

Телескоп також виявив чіткі ознаки наявності води та хмар, що оточують газовий гігант WASP-96 b.

Планетарна туманність Південне кільце – зірка, що вмирає, оточена шарами пилу.

Молоді зірки в туманності Кіля. Стіни пилу та газу формують ультрафіолетове випромінювання та зірковий вітер.

Квінтет Стефана – гурт із п’яти галактик у сузір’ї Пегаса.

Як повідомлялося раніше, телескоп "Джеймс Вебб" на сьогодні є не лише найсучаснішим телескопом, а й найдорожчим — його створення обійшлося у 10 мільярдів доларів. Запуск апарату відбувся наприкінці грудня минулого року