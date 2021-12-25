"Джеймс Вебб" полетів: у космос запустили найпотужніший і найдорожчий телескоп в історії людства (фото, відео)

Запуск транслювали онлайн. Перші дані з телескопа отримають за пів року.

Космічне агентство NASA запустило в космос найбільший і за розміром, і за вартістю телескоп James Webb (Джеймс Вебб). Цей космічний телескоп — інфрачервона обсерваторія, яка вивчатиме історію створення Всесвіту.

Основні факти про телескоп

Діаметр головного дзеркала телескопа – 6,5 метра. Вага обсерваторії – 6,2 тонни. Вартість проєкту – 10 млрд доларів США. Після запуску обсерваторія вирушить на орбіту на відстані понад мільйон миль від Землі. За шість місяців вчені почнуть спостереження.

Момент запуску ракети з телескопом

Телескоп над планетою

Що вивчатиме Джеймс Вебб

Телескоп вловлює інфрачервоне випромінювання, залишене багато тисячоліть тому. Уебб дозволить зазирнути на 13,5 мільярда років у минуле. Оскільки Всесвіт розширювався, світло, яке раніше належало до ультрафіолетового і видимого спектрів, залишилося в інфрачервоному діапазоні.

Останні "живі" кадри Джеймса Вебба

Телескоп відправився до місця призначення

Телескоп дасть вченим можливість вивчити тіла і в Сонячній системі, і за її межами. Він також зможе визначити придатні для життя екзопланети біля інших зірок. Завдяки використанню методу трансмісійної спектроскопії, обсерваторія отримає дані про хімічний склад планет.

Запуск телескопу Джейм Вебб

Раніше "Телеграф" писав про запуск українського супутника з космодрому на мисі Канаверал, який відбудеться в січні.