SpaceX Ілона Маска доставить до космосу український супутник: подробиці та фото

Запуск заплановано на січень. Прибуде апарат у США вже цієї неділі.

Український супутник виведе на орбіту ракету-носій Falcon 9 компанії SpaceX. Космічний апарат уже розпочав свій шлях до Всесвіту — 8 грудня його відправили з Києва службою вантажних авіаперевезень.

Про це повідомляє сайт заводу-виробника ДП КБ "Південне".

Апарат назвали "СІЧ-2-30" і з Києва він полетить до Стамбула, а потім 12 грудня приземлиться до США у Маямі. Потім супутник пройде митне оформлення та потрапить до Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал.

Там його готуватимуть до запуску та стикуватимуть із ракетою-носієм. На орбіту його виведуть вже на початку наступного року – старт запланований на 10 січня. "СІЧ-2-30" передаватиме фото планети у звичайному та інфрачервоному діапазонах, а також перевірятиме параметри магнітосфери Землі.

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Ця ж ракета носій вивела 9 грудня місію NASA з вимірювання поляризації рентгенівських променів від наднових та чорних дірок. Це перший супутник для вивчення такого роду випромінювання. Його створили разом із італійським космічним агентством.

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Раніше "Телеграф" писав, що українські ракети стартуватимуть із канадського космодрому. Його будівництво розпочалося у Новій Шотландії.