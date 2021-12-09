SpaceX Ілона Маска доставить до космосу український супутник: подробиці та фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 17
Запуск заплановано на січень. Прибуде апарат у США вже цієї неділі.
Український супутник виведе на орбіту ракету-носій Falcon 9 компанії SpaceX. Космічний апарат уже розпочав свій шлях до Всесвіту — 8 грудня його відправили з Києва службою вантажних авіаперевезень.
Про це повідомляє сайт заводу-виробника ДП КБ "Південне".
Апарат назвали "СІЧ-2-30" і з Києва він полетить до Стамбула, а потім 12 грудня приземлиться до США у Маямі. Потім супутник пройде митне оформлення та потрапить до Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал.
Там його готуватимуть до запуску та стикуватимуть із ракетою-носієм. На орбіту його виведуть вже на початку наступного року – старт запланований на 10 січня. "СІЧ-2-30" передаватиме фото планети у звичайному та інфрачервоному діапазонах, а також перевірятиме параметри магнітосфери Землі.
Ця ж ракета носій вивела 9 грудня місію NASA з вимірювання поляризації рентгенівських променів від наднових та чорних дірок. Це перший супутник для вивчення такого роду випромінювання. Його створили разом із італійським космічним агентством.
Раніше "Телеграф" писав, що українські ракети стартуватимуть із канадського космодрому. Його будівництво розпочалося у Новій Шотландії.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-