Укр

SpaceX Илона Маска доставит в космос украинский спутник: подробности и фото

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
18
Космический центр во Флориде Новость обновлена 09 декабря 2021, 14:26
Космический центр во Флориде

Запуск запланирован на январь. Прибудет аппарат в США уже в это воскресенье.

Украинский спутник выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Космический аппарат уже начал свой путь во Вселенную — 8 декабря его отправили из Киева службой грузовых авиаперевозок.

Об этом сообщает сайт завода-производителя ГП КБ "Южное". 

Аппарат назвали "СІЧ-2-30" и с Киева он полетит в Стамбул, а затем 12 декабря приземлится в США в Маями. Затем спутник пройдет таможенное оформление и попадет в Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал. 

Там его будут готовить к запуску и стыковать с ракетой-носителем. На орбиту его выведут уже в начале следующего года — старт запланирован на 10 января. "СІЧ-2-30" будет передавать фото планеты в обычном и инфракрасном диапазонах, а также проверять параметры магнитосферы Земли. 

Спутник преодолеет путь от Днепра до Маями за 4 дня
Спутник преодолеет путь от Днепра до Маями за 4 дня

Эта же ракета носитель вывела 9 декабря миссию NASA по измерению поляризации рентгеновских лучей от сверхновых и черных дыр. Это первый спутник для изучения такого рода излучения. Его создали совместно с итальянским космическим агентством. 

Ранее "Телеграф" писал, что украинские ракеты будут стартовать с канадского космодрома. Его строительство началось в Новой Шотландии. 

Теги:
#Спутник #Космос #Ракета #Космодром
Газу в 2022 году чиновники прогнозируют рост тарифа на 13-20%
Деньги
Коммуналка может подорожать на 20% уже в будущем году: что говорят чиновники
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Газу в 2022 году чиновники прогнозируют рост тарифа на 13-20%
Коммуналка может подорожать на 20% уже в будущем году: что говорят чиновники
Дата публикации
Категория
В Житомире коммунальщики всю ночь расчищали улицы
Транспортный коллапс и массовые травмы пешеходов: погода в Украине готовит неприятный сюрприз (фото, видео)
Дата публикации
Категория
"Омикрон" распространяется быстрее чем "Дельта"
Ученые озвучили новый неожиданный симптом "Омикрона": что известно
Дата публикации
Категория
Свинью вроде как купили специально для эксперимента
"Всемирный пи**ец": сеть шокировало огромное тату для свиньи в Киеве (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года