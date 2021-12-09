SpaceX Илона Маска доставит в космос украинский спутник: подробности и фото
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Запуск запланирован на январь. Прибудет аппарат в США уже в это воскресенье.
Украинский спутник выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Космический аппарат уже начал свой путь во Вселенную — 8 декабря его отправили из Киева службой грузовых авиаперевозок.
Об этом сообщает сайт завода-производителя ГП КБ "Южное".
Аппарат назвали "СІЧ-2-30" и с Киева он полетит в Стамбул, а затем 12 декабря приземлится в США в Маями. Затем спутник пройдет таможенное оформление и попадет в Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал.
Там его будут готовить к запуску и стыковать с ракетой-носителем. На орбиту его выведут уже в начале следующего года — старт запланирован на 10 января. "СІЧ-2-30" будет передавать фото планеты в обычном и инфракрасном диапазонах, а также проверять параметры магнитосферы Земли.
Эта же ракета носитель вывела 9 декабря миссию NASA по измерению поляризации рентгеновских лучей от сверхновых и черных дыр. Это первый спутник для изучения такого рода излучения. Его создали совместно с итальянским космическим агентством.
Ранее "Телеграф" писал, что украинские ракеты будут стартовать с канадского космодрома. Его строительство началось в Новой Шотландии.
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