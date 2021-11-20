Канада строит космодром под украинские ракеты: подробности
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Первый пуск запланирован в 2023 году.
На северо-востоке Канады в провинции Новая Шотландия возведут космодром — первую коммерческую пусковую площадку в стране. С него будут запускать "Циклон-4М"- украинскую ракету, которую разработали на госпредприятиях "КБ "Южное" и "Южный машиностроительный завод".
Об этом сообщил глава Госкосмоса Украины Владимир Тафтай.
Он отметил, что командному центру присвоят имя бывшего руководителя "КБ "Южное" Александра Дегтярева.
Как сообщают канадские источники — строительство планируют закончить в 2023 году. Первый запуск планируют провести ближе к концу года. Уже есть первый клиент, готовый воспользоваться услугами пусковой площадки. Это компания Nanoracks из США, которая развертывает спутники для Канадского космического агентства.
Разработкой космодрома занимается канадская аэрокосмическая фирма Maritime Launch Services. В их планах — проводить по восемь запусков в год, выводя с помощью "Циклон — 4М" спутники на околоземную орбиту.
Кроме пусковой площадки на космодроме будет образовательный центр для популяризации космоса.
Ранее "Телеграф" публиковал впечатляющие фото и видео лунного затмения 19 ноября 2021 года.
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