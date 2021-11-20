Канада строит космодром под украинские ракеты: подробности

Первый пуск запланирован в 2023 году.

На северо-востоке Канады в провинции Новая Шотландия возведут космодром — первую коммерческую пусковую площадку в стране. С него будут запускать "Циклон-4М"- украинскую ракету, которую разработали на госпредприятиях "КБ "Южное" и "Южный машиностроительный завод".

Об этом сообщил глава Госкосмоса Украины Владимир Тафтай.

Он отметил, что командному центру присвоят имя бывшего руководителя "КБ "Южное" Александра Дегтярева.

Как сообщают канадские источники — строительство планируют закончить в 2023 году. Первый запуск планируют провести ближе к концу года. Уже есть первый клиент, готовый воспользоваться услугами пусковой площадки. Это компания Nanoracks из США, которая развертывает спутники для Канадского космического агентства.

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Разработкой космодрома занимается канадская аэрокосмическая фирма Maritime Launch Services. В их планах — проводить по восемь запусков в год, выводя с помощью "Циклон — 4М" спутники на околоземную орбиту.

Кроме пусковой площадки на космодроме будет образовательный центр для популяризации космоса.

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