Канада будує космодром під українські ракети: подробиці

Перший запуск запланований у 2023 році.

На північному сході Канади в провінції Нова Шотландія зведуть космодром — перший комерційний пусковий майданчик у країні. З нього запускатимуть "Циклон-4М" — українську ракету, яку розробили на держпідприємствах "КБ "Південне" та "Південний машинобудівний завод".

Про це повідомив голова Держкосмосу України Володимир Тафтай.

Він зазначив, що командний центр назвуть ім’ям колишнього керівника "КБ "Південне" Олександра Дегтярьова.

Як повідомляють канадські джерела, будівництво планують закінчити 2023 року. Перший запуск планують провести ближче до кінця року. Вже є перший клієнт, який готовий скористатися послугами пускового майданчика. Це компанія Nanoracks із США, яка розгортає супутники для Канадського космічного агентства.

Читайте також: Категорія Технології Ядерний реактор на Місяці і космодром біля Криму: як Україна здійснює космічний камбек Космічна галузь в Україні переживає тривалий важкий період, але завдяки зусиллям приватного сектора з'являються перспективи розвитку

Розробкою космодрому займається канадська аерокосмічна фірма Maritime Launch Services. У їхніх планах проводити по вісім запусків на рік, виводячи за допомогою "Циклон — 4М" супутники на навколоземну орбіту.

Крім пускового майданчика на космодромі, буде освітній центр для популяризації космосу.

Раніше "Телеграф" публікував вражаючі фото та відео місячного затемнення 19 листопада 2021 року.