Місячне затемнення 2021 у фото та відео: відповіді на популярні питання

Затемнення тривало 3 години 28 хвилин 23 секунди.

Часткове місячне затемнення 19 листопада стало найдовшим з 1440 року. Місячний диск менш ніж на 1% був не затінений Землею. Його могли спостерігати у всій красі жителі Північної та Південної Америки, Полінезії, частини Австралії та Азії. Користувачі з цих країн діляться в мережі вражаючими фото та відео затемнення.

"Телеграф" зібрав добірку цікавих зображень та відповіді на питання про космічне явище.

Затемненню передував повний місяць.

Затемнення за більш ніж три години подолало кілька етапів — від ледь видимого "місячного хвостика" до "половинки".

У чому рекорд цього затемнення

У цьому тисячолітті це найдовше місячне затемнення, яке тривало понад 3 години 28 хвилин. Затемнення в 1440 випередило сучасне всього менш ніж на пів хвилини. Найближче подібне космічне явище земляни зможуть спостерігати у 2669 році.

Чому Місяць під час затемнення був червоним

Це в науці пояснюють розсіянням Релея. У червоного кольору — довші світлові хвилі. Вони проходять крізь атмосферу нашої планети. Чим більше частинок у ній — тим червонішим буде місяць.

Раніше "Телеграф" писав, що NASA відкладає повернення людей на Місяць.