Лунное затмение 2021 в фото и видео: ответы на популярные вопросы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 22
Затмение продлилось 3 часа 28 минут 23 секунды.
Частичное лунное затмение 19 ноября стало самым длинным с 1440 года. Лунный диск менее чем на 1% был не затенен Землей. Его могли наблюдать во всей красе жители Северной и Южной Америки, Полинезии, части Австралии и Азии. Пользователи из этих стран делятся в сети впечатляющими фото и видео затмения.
"Телеграф" собрал подборку интересных изображений и ответы на вопросы про космическое явление.
Затмению предшествовало полнолуние.
Затмение за более чем три часа преодолело несколько этапов — от едва видимого "лунного хвостика" до "половинки".
В чем рекорд этого затмения
В этом тысячелетии это самое длинное лунное затмение, которое длилось более 3 часов 28 минут. Затмение в 1440 году опередило современное всего менее чем на полминуты. Ближайшее подобное космическое явление земляне смогут наблюдать в 2669 году.
Почему Луна во время затмения была красной
Это явление в науке объясняют рассеянием Рэлея. У красного цвета — более длинные световые волны. Они также проходят сквозь атмосферу нашей планеты. Чем больше частиц в ней — тем краснее будет луна.
Ранее "Телеграф" писал, что NASA откладывает возвращение людей на Луну.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-