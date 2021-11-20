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Лунное затмение 2021 в фото и видео: ответы на популярные вопросы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Лунное затмение 19 ноября Новость обновлена 20 ноября 2021, 08:57
Лунное затмение 19 ноября

Затмение продлилось 3 часа 28 минут 23 секунды.

Частичное лунное затмение 19 ноября стало самым длинным с 1440 года. Лунный диск менее чем на 1% был не затенен Землей. Его могли наблюдать во всей красе жители Северной и Южной Америки, Полинезии, части Австралии и Азии. Пользователи из этих стран делятся в сети впечатляющими фото и видео затмения. 

"Телеграф" собрал подборку интересных изображений и ответы на вопросы про космическое явление. 

Затмению предшествовало полнолуние.

Затмение за более чем три часа преодолело несколько этапов — от едва видимого "лунного хвостика" до "половинки".

В чем рекорд этого затмения

В этом тысячелетии это самое длинное лунное затмение, которое длилось более 3 часов 28 минут. Затмение в 1440 году опередило современное всего менее чем на полминуты. Ближайшее подобное космическое явление земляне смогут наблюдать в 2669 году. 

Почему Луна во время затмения была красной

Это явление в науке объясняют рассеянием Рэлея. У красного цвета — более длинные световые волны. Они также проходят сквозь атмосферу нашей планеты. Чем больше частиц в ней — тем краснее будет луна. 

Ранее "Телеграф" писал, что NASA откладывает возвращение людей на Луну.

Теги:
#Луна #Астрономия #Затмение #Красная Луна
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