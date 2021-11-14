Лунное затмение 19 ноября: что можно и нельзя делать в этот день

Впереди нас ждет непростая неделя

В пятницу, 19 ноября, в 11:02 по киевскому времени в знаке Тельца начнется частичное лунное затмение. В этот самый день также случится полнолуние. Астрологи предупреждают, что это сложный период, к которому желательно подготовиться заранее.

19 ноября можно почувствовать резкие перепады настроения, повысится капризность и плаксивость. Как отмечает астролог Инна Любимова у себя в Инстаграме, в течение недели нужно контролировать свои эмоции, уделить время отдыху и перезагрузке, а все важные планы и дела перенести на более благоприятное время.

Как подготовиться к лунному затмению 19 ноября

Накануне рекомендуется сделать генеральную уборку, навести порядок в контактах и социальных сетях, избавиться от всего старого и ненужного в жизни. Вообще желательно провести день спокойно, контролируя свои слова и сохраняя позитивный настрой.

Что можно и нельзя делать в лунное затмение 19 ноября

Провести этот день следует так же максимально спокойно. Стоит обходить стороной конфликтные ситуации, не поддаваться на провокации и в любой ситуации сохранять спокойствие и позитивный настрой. Также астролог советует провести этот день дома, а все важные вопросы перенести на другое время.

Так как энергия лунного затмения будет еще действовать и на следующий день, 20 ноября эксперт советует избегать больших физических нагрузок. Можно заниматься краткосрочными задачами, учебой, интеллектуальной работой или домашними делами. Во второй половине дня желательно заняться вопросами личной жизни и уделить внимание любимому человеку.

Добавим, что с лунного затмения 19 ноября начнется так называемый коридор затмений, который завершится полным солнечный затмением 4 декабря. Чем особенный этот период, и что нельзя делать во время коридора затмений — читайте в материале "Телеграфа".