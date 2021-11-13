Коридор затмений: чем опасен и какие перемены нас ждут

Во время коридора затмений очень важно избавиться от негативных мыслей.

Уже в этом месяце нас ждет одно из самых значимых астрологических событий — коридор затмений, который начнется с частичного затмения Луны 19 ноября и завершится полным солнечным затмением 4 декабря. Этот период принесет нам серьезные перемены и значимые события, о которых и пойдет речь в статье.

Как пишет астролог Людмила astro_lotos, 19 ноября в 10:57 наступит лунное частичное затмение в Тельце, а 4 декабря в 9:43 наступит полное солнечное затмение в Скорпионе.

Коридор затмений: чем особенный этот период

В этот период необходимо сконцентрироваться на проблеме приобретения и отдачи. Необходимо научиться радоваться всему, что вы получаете, но в то же время спокойно расставаться с тем, во что вы вложили свою энергию. Пока вы будете оставаться в зоне комфорта, вы не сможете развиваться, поэтому не бойтесь рисковать и идти на встречу страхам.

Что нельзя делать во время коридора затмений

Под влиянием затмений люди склонны принимать необдуманные решения и идти на неоправданный риск. Помните, что любые ваши шаги должны быть взвешенными, поэтому не принимайте решения скоропалительно, чтобы не навредить себе.

В этот период нельзя концентрироваться на плохом, ругаться и жаловаться. Наоборот важно избавиться от негативных мыслей, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое и позитивное.

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