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Лунное затмение в ноябре совпадёт с полнолунием - в чем особенность этого дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Лунное затмение в ноябре 2021 Новость обновлена 05 ноября 2021, 12:46
Лунное затмение в ноябре 2021

Это лунное затмение — благоприятный период для избавления от всего старого и ненужного.

Ноябрь 2021 года необычный месяц, ведь совмещается в себе полнолуние и лунное затмение да еще и в один день. Астрологи отмечают, что это сложный период, к которому желательно подготовиться заранее. 

"Телеграф" расскажет, как обезопасить себя в день лунного затмения.

Когда состоится лунное затмение

Затмение Луны начнется в пятницу, 19 ноября в 11:02 по киевскому времени. Оно будет частичным и пройдет под знаком зодиака Телец. Увы, но жители Украины не смогут наблюдать это явление: его будет видно только в Северной и Южной Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Особенности лунного затмения в ноябре

  1. Затмение пройдет в один день с полнолунием. 
  2. Впервые с 2014 года оно пройдет на оси Телец – Скорпион.
  3. Затмение 19 ноября открывает второй в 2021 году коридор затмений.
  4. Подобное явление в последующие 2 года случится еще 7 раз, поэтому лучше подготовиться в ним сейчас, чтобы знать, что делать. 
Готовьтесь к тому, что вас может настичь творческий кризис и нежелание работать.
Готовьтесь к тому, что вас может настичь творческий кризис и нежелание работать.

Как лунное затмение влияет на людей

Астрологи отмечают, что этот период является довольно сложным в эмоциональном плане. У многих, особенно метеозависимых, могут наблюдаться перепады настроения, агрессия и раздражительность без повода, поэтому в этот день важно держать свои эмоции под контролем.

Лунное затмение опасное время для сердечников, в особенности гипертоников: может ухудшиться самочувствие и скакать давление. 

Но не все так плохо. Затмение Луны хорошо влияет на интуицию, поэтому в этот период стоит особенно прислушиваться к своему внутреннему голосу. 

Как подготовиться к лунному затмению

Это полнолуние считается идеальным временем, чтобы отпустить все старое и ненужное, поэтому не лишним будет перебрать свои вещи и мысли, и выбросить все то, что вам уже не понадобиться. А в особенности тех, которые напоминают неприятные события прошлого. 

Желательно закончить все начатые дела, рассчитаться с долгами и выполнить все данные обещание. В идеале избавиться от вредных привычек. 

Чтобы плохое самочувствие обошло вас стороной за несколько дней до лунного затмения уделите время заботе о себе: сходите в СПА, примите расслабляющую ванну и т.д.

Полезно будет и поговорить с близкими людьми и помириться, если были конфликты.
Полезно будет и поговорить с близкими людьми и помириться, если были конфликты.

Что нельзя делать в день лунного затмения

  • Под запретом ссоры, конфликты, выяснения отношений.
  • Желательно не совершать импульсивных поступков и тщательно обдумывать каждое решение. 
  • Неблагоприятны любые начинания. Лучше перенести их на другой день. 
  • Также не стоит затевать серьезные разговоры и переговоры и принимать важные решения.
  • Хирургические вмешательства и косметические процедуры (стрижка, покраска, маникюр, педикюр) также лучше перенести на другую дату. 
  • Не желательно отправляться в поездки.

Ранее, "Телеграф" писал, что звезды обещают каждому знаку Зодиака в последний осенний месяц — гороскоп на ноябрь 2021.

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#Полнолуние #Затмение #Лунное затмение
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