Місячне затемнення 19 листопада: що можна і не бажано робити цього дня

Попереду на нас чекає непростий тиждень

У п’ятницю, 19 листопада, об 11:02 за київським часом у знаку Тельця розпочнеться часткове місячне затемнення. Цього ж дня також відбудеться повня. Астрологи попереджають, що це складний період, до якого бажано підготуватися заздалегідь.

19 листопада можна відчути різкі перепади настрою, підвищиться примхливість та плаксивість. Як зазначає астролог Інна Любімова у себе в Інстаграмі, протягом тижня потрібно контролювати свої емоції, приділити час відпочинку та перезавантаженню, а всі важливі плани та справи перенести на більш сприятливий час.

Як підготуватися до місячного затемнення 19 листопада

Напередодні рекомендується зробити генеральне прибирання, навести лад у контактах та соціальних мережах, позбутися всього старого та непотрібного в житті. Загалом бажано провести день спокійно, контролюючи свої слова та зберігаючи позитивний настрій.

Що можна і не можна робити в місячне затемнення 19 листопада

Провести цей день слід максимально спокійно. Варто оминати конфліктні ситуації, не піддаватися на провокації і в будь-якій ситуації зберігати спокій та позитивний настрій. Також астролог радить провести цей день удома, а усі важливі питання перенести на інший час.

Оскільки енергія місячного затемнення ще діятиме і наступного дня, 20 листопада експерт радить уникати великих фізичних навантажень. Можна займатися короткостроковими завданнями, навчанням, інтелектуальною роботою чи домашніми справами. У другій половині дня бажано зайнятися питаннями особистого життя та приділити увагу коханій людині.

Додамо, що з місячного затемнення 19 листопада розпочнеться так званий коридор затемнень, який завершиться повним сонячним затемненням 4 грудня. Чим особливий цей період, і що не можна робити під час коридору затемнень — читайте у матеріалі "Телеграфа".