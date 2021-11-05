Місячне затемнення в листопаді збігається з повним місяцем — у чому особливість цього дня

Це місячне затемнення — сприятливий період для позбавлення від всього старого і непотрібного.

Листопад 2021 року незвичайний місяць, адже поєднується в собі повний місяць і місячне затемнення та ще й в один день. Астрологи зазначають, що це складний період, до якого бажано підготуватися заздалегідь.

"Телеграф" розповість, як убезпечити себе у день місячного затемнення.

Коли відбудеться місячне затемнення

Затемнення Місяця розпочнеться у п’ятницю, 19 листопада об 11:02 за київським часом. Воно буде частковим та пройде під знаком зодіаку Тілець. На жаль, але жителі України не зможуть спостерігати це явище: його буде видно лише у Північній та Південній Америці, Австралії та Південно-Східній Азії.

Особливості місячного затемнення у листопаді

Затемнення пройде в один день з повним місяцем. Вперше з 2014 року воно пройде на осі Телець – Скорпіон. Затемнення 19 листопада відкриває другий у 2021 році коридор затемнень. Подібне явище в наступні 2 роки трапиться ще 7 разів, тому краще підготуватись до нього зараз, щоб знати, що робити.

Готуйтеся до того, що вас може спіткати творча криза та небажання працювати.

Як місячне затемнення впливає на людей

Астрологи відзначають, що цей період є досить складним у емоційному плані. У багатьох, особливо метеозалежних, можуть спостерігатися перепади настрою, агресія та дратівливість без приводу, тому цього дня важливо тримати свої емоції під контролем.

Місячне затемнення – небезпечний час для сердечників, особливо гіпертоніків: може погіршитися самопочуття та скакати тиск.

Але не все так погано. Затемнення Місяця добре впливає на інтуїцію, тому в цей період варто особливо дослухатися свого внутрішнього голосу.

Як підготуватися до місячного затемнення

Ця повня вважається ідеальним часом, щоб відпустити все старе і непотрібне, тому не зайвим буде перебрати свої речі та думки, і викинути все те, що вам вже не знадобиться. А особливо тих, що нагадують неприємні події минулого.

Бажано закінчити всі розпочаті справи, розрахуватися з боргами та виконати всі ці обіцянки. В ідеалі позбавитися шкідливих звичок.

Щоб погане самопочуття обійшло вас стороною за кілька днів до місячного затемнення, приділіть час турботі про себе: сходіть у СПА, прийміть ванну і т.д.

Корисно буде поговорити з близькими людьми і помиритися, якщо були конфлікти.

Що не можна робити в день місячного затемнення

Під забороною сварки, конфлікти, з’ясування стосунків.

Бажано не робити імпульсивних вчинків і ретельно обмірковувати кожне рішення.

Несприятливі будь-які починання. Краще перенести їх на другий день.

Також не варто починати серйозні розмови та переговори та приймати важливі рішення.

Хірургічні втручання та косметичні процедури (стрижка, фарбування, манікюр, педикюр) також краще перенести на іншу дату.

Не бажано вирушати у поїздки.

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