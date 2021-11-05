Місячне затемнення в листопаді збігається з повним місяцем — у чому особливість цього дня
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Це місячне затемнення — сприятливий період для позбавлення від всього старого і непотрібного.
Листопад 2021 року незвичайний місяць, адже поєднується в собі повний місяць і місячне затемнення та ще й в один день. Астрологи зазначають, що це складний період, до якого бажано підготуватися заздалегідь.
"Телеграф" розповість, як убезпечити себе у день місячного затемнення.
Коли відбудеться місячне затемнення
Затемнення Місяця розпочнеться у п’ятницю, 19 листопада об 11:02 за київським часом. Воно буде частковим та пройде під знаком зодіаку Тілець. На жаль, але жителі України не зможуть спостерігати це явище: його буде видно лише у Північній та Південній Америці, Австралії та Південно-Східній Азії.
Особливості місячного затемнення у листопаді
- Затемнення пройде в один день з повним місяцем.
- Вперше з 2014 року воно пройде на осі Телець – Скорпіон.
- Затемнення 19 листопада відкриває другий у 2021 році коридор затемнень.
- Подібне явище в наступні 2 роки трапиться ще 7 разів, тому краще підготуватись до нього зараз, щоб знати, що робити.
Як місячне затемнення впливає на людей
Астрологи відзначають, що цей період є досить складним у емоційному плані. У багатьох, особливо метеозалежних, можуть спостерігатися перепади настрою, агресія та дратівливість без приводу, тому цього дня важливо тримати свої емоції під контролем.
Місячне затемнення – небезпечний час для сердечників, особливо гіпертоніків: може погіршитися самопочуття та скакати тиск.
Але не все так погано. Затемнення Місяця добре впливає на інтуїцію, тому в цей період варто особливо дослухатися свого внутрішнього голосу.
Як підготуватися до місячного затемнення
Ця повня вважається ідеальним часом, щоб відпустити все старе і непотрібне, тому не зайвим буде перебрати свої речі та думки, і викинути все те, що вам вже не знадобиться. А особливо тих, що нагадують неприємні події минулого.
Бажано закінчити всі розпочаті справи, розрахуватися з боргами та виконати всі ці обіцянки. В ідеалі позбавитися шкідливих звичок.
Щоб погане самопочуття обійшло вас стороною за кілька днів до місячного затемнення, приділіть час турботі про себе: сходіть у СПА, прийміть ванну і т.д.
Що не можна робити в день місячного затемнення
- Під забороною сварки, конфлікти, з’ясування стосунків.
- Бажано не робити імпульсивних вчинків і ретельно обмірковувати кожне рішення.
- Несприятливі будь-які починання. Краще перенести їх на другий день.
- Також не варто починати серйозні розмови та переговори та приймати важливі рішення.
- Хірургічні втручання та косметичні процедури (стрижка, фарбування, манікюр, педикюр) також краще перенести на іншу дату.
- Не бажано вирушати у поїздки.
Раніше "Телеграф" писав, що зірки обіцяють кожному знаку Зодіаку в останній осінній місяць — гороскоп на листопад 2021 року.
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