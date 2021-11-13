Коридор затемнень: чим небезпечний і які зміни на нас чекають

Під час коридору затемнень дуже важливо позбутися негативних думок.

Вже цього місяця на нас чекає одна з найзначніших астрологічних подій — коридор затемнень, який розпочнеться з часткового затемнення Місяця 19 листопада і завершиться повним сонячним затемненням 4 грудня. Цей період принесе нам серйозні зміни та значущі події, про які й йтиметься у статті.

Як пише астролог Людмила astro_lotos, 19 листопада о 10:57 настане місячне часткове затемнення в Тельці, а 4 грудня о 9:43 настане повне сонячне затемнення у Скорпіоні.

Коридор затемнень: чим особливий цей період

У цей період необхідно сконцентруватися на проблемі придбання та віддачі. Необхідно навчитися радіти всьому, що ви отримуєте, але водночас спокійно розлучатися з тим, у що ви вклали свою енергію. Поки ви залишатиметеся в зоні комфорту, ви не зможете розвиватися, тому не бійтеся ризикувати та йти на зустріч страхам.

Що не можна робити під час коридору затемнень

Під впливом затемнень люди схильні приймати необдумані рішення та на невиправданий ризик. Пам’ятайте, що будь-які ваші кроки повинні бути зваженими, тому не приймайте рішення швидко, щоб не нашкодити собі.

У цей період не можна концентруватися на поганому, лаятися та скаржитися. Навпаки важливо позбутися негативних думок, аби впустити у своє життя щось нове та позитивне.

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