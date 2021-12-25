"Джеймс Уэбб" полетел: в космос запустили самый мощный и дорогой телескоп в истории человечества (фото, видео)

Запуск трансливали онлайн. Первые данные с телескопа получат через полгода.

Космическое агентство NASA запустило в космос самый большой и по размеру, и по стоимости телескоп James Webb (Джеймс Уэбб). Этот космический телескоп — инфракрасная обсерватория, которая будет изучать историю сотворения Вселенной.

Основные факты про телескоп

Диаметр главного зеркала телескопа — 6,5 метра. Вес обсерватории – 6,2 тонны. Стоимость проекта — 10 млрд долларов США. После запуска обсерватория отправится на орбиту на расстоянии более миллиона миль от Земли. После запуска обсерватория отправится на орбиту на расстоянии более миллиона миль от Земли. Через шесть месяцев ученые начнут наблюдения.

Момент запуска ракеты с телескопом

Телескоп над планетой

Что будет изучать Джеймс Уэбб

Телескоп улавливает инфракрасное излучение, оставленное многие тысячелетия назад. Уебб позволит заглянуть на 13,5 миллиарда лет назад. Поскольку Вселенная расширялась, свет, который раньше относился к ультрафиолетовому и видимому спектрам, остался в инфракрасном диапазоне.

Последний "живой" кадр Джеймса Уэбба

Телескоп отправился в место назначения

Телескоп даст ученым возможность изучить тела и в Солнечной системе, и за ее границами. Он также сможет определить пригодные для жизни экзопланеты возле других звезд. Благодаря использованию метода трансмиссионной спектроскопии обсерватория получит данные о химическом составе планет.

Запуск телескопа Джеймс Уэбб

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