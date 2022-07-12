Всесвіт став ближчим: телескоп Джеймса Вебба надіслав перше фото — що на ньому

Знімок лише перший із серії зображень

Космічний телескоп NASA Джеймс Вебб, який запустили вивчати Всесвіт наприкінці грудня 2021 року, надіслав перше фото – його презентував президент США Джо Байден. На мальовничому знімку зображено скупчення галактик SMACS 0723, відоме як "Перше глибоке поле Вебба". Ця картинка — найчіткіший інфрачервоний знімок далекої частини Всесвіту з існуючих.

Керівник NASA Білл Нельсон зазначив, що світло зірок, зняте на знімку, "подорожує вже понад 13 мільярдів років". Він нагадав, що вік Всесвіту становить 13,8 млрд років і це означає, що вчені доходять майже до самого початку.

Інші знімки телескопа "Вебба" будуть оприлюднені 12 липня і світло на зображеннях датується 13,5 млрд років. Зазначається також, що телескоп здатний визначати хімічний склад планет і шукати ті, які годяться життя.

Перше фото телескопа імені Джеймса Вебба

У поле зору "Вебба" потрапили тисячі галактик. Дослідження телескопа в інфрачервоному діапазоні дозволять одержати найбільш детальне уявлення про ранні етапи розвитку Всесвіту.

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