Вселенная стала ближе: телескоп Джеймса Уэбба прислал первое фото - что на нем

Снимок только первый из серии изображений

Космический телескоп NASA Джеймс Уэбб, который запустили изучать Вселенную в конце декабря 2021 года, прислал первое фото — его презентовал президент США Джо Байден. На красочном снимке изображено скопления галактик SMACS 0723, известное как "Первое глубокое поле Уэбба". Эта картинка — самый четкий инфракрасный снимок дальней части Вселенной из существующих.

Руководитель NASA Билл Нельсон отметил, что свет звезд, запечатленный на снимке, "путешествует уже более 13 миллиардов лет". Он напомнил, что возраст Вселенной составляет 13,8 млрд лет и это означает, что ученые доходят почти к самому началу.

Другие снимки телескопа "Уэбба" будут обнародованы 12 июля и свет на изображениях датируется 13,5 млрд лет. Отмечается также, что телескоп способен определять химический состав планет и находить те, которые годятся для жизни.

Первое фото телескопа имени Джеймса Уэбба

В поле зрения "Уэбба" попали тысячи галактик. Исследования телескопа в инфракрасном диапазоне позволят получить наиболее детальное представление о ранних этапах развития Вселенной.

Ранее "Телеграф" писал про украинскую ученую которая получила престижную награду среди математиков — Марина Вязовская получила медаль Филдса.