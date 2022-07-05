“Нобелевка” для математиков: украинка впервые получила медаль Филдса

Украинка Марина Вязовская получила одну из самых престижных математических премий мира

Международный математический союз объявил обладателей медали Филдса. Среди победителей — украинка Марина Вязовская.

Медаль Филдса считается эквивалентом Нобелевской премии по математике и вручается раз в четыре года, сообщают на сайте Международного математического союза.

Вязовская, которая родилась и выросла в Киеве, стала второй женщиной в истории, получившей эту награду. Первой была иранский математик Марьям Мирзахани в 2014 году, отмечают в ММС.

"Украинский математик, доказавший лучший способ упаковать сферы в восьми измерениях, чтобы занимать наименьшее пространство, стала обладателем медали Филдса", — сказано в публикации союза о Вязовской.

До Марины Вязовской эта задача была решена только для трехмерных пространств. Предыдущее решение занимало 300 страниц текста. Работа же украинского математика настолько проста, что занимает всего 23 страницы.

Профессор математики из Принстона Питер Сарнак поздравил украинского математика с победой.

"Вязовская изобретает свежие и неожиданные инструменты, которые позволяют ей преодолевать естественные барьеры, которые сдерживали нас годами", — сказал он.

Также победителями премии стали профессор Джеймс Мейнард из Оксфордского университета, Хьюго Дюминил-Копен из Женевского университета и Джун Ха из Принстонского университета.