Kalush Orchestra побили рекорд прослушиваний в Spotify

Украинская музыка продолжает покорять мир.

Песня украинской группы Kalush Orchestra — "Стефания", которая стала победителем конкурса "Евровидение" в 2022 году, установила рекорд прослушиваний в рейтинге самых популярный песен СНГ в Spotify. Песня "заслушали" так, что она поднялась на первое место.

Об этот сообщил солист группы на своей странице в Инстаграм. Олег Псюк записал видео в сторис, в котором и рассказал о новом достижении "Стефании". Также музыкант уточнил, что такого количества еще ни у одного артиста не было.

"Мы побили рекорд СНГ в Spotify — наибольшее количество прослушиваний. Ни у кого еще не было столько, сколько у нас. На втором месте Элджей, но тут Kalush номер 1" — отметит Псюк.

Напомним, что солист группы Kalush Orchestra, Олег Псюк, посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме, и рассказал в тексте о своих приятных воспоминаниях о ней: о ее старении, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее стало известно, что во время аукциона по продаже своего кубка с "Евровидения", который кстати продали за 900 тысяч долларов, парням из Kalush Orchestra пообещали сделать еще один трофей.