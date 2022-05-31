Kalush Orchestra побили рекорд прослуховувань у Spotify

Українська музика продовжує підкорювати світ.

Пісня українського гурту Kalush Orchestra — "Стефанія", який став переможцем конкурсу "Євробачення" у 2022 році, встановив рекорд прослуховувань у рейтингу найпопулярніших пісень СНД у Spotify. Пісню "заслухали" так, що вона піднялася на перше місце.

Про це повідомив соліст гурту на своїй сторінці в Інстаграм. Олег Псюк записав відео в сторіс, в якому і розповів про нове досягнення "Стефанії". Також музикант уточнив, що такої кількості ще жодного артиста не було.

"Ми побили рекорд СНД у Spotify — найбільша кількість прослуховувань. Ні в кого ще не було стільки, скільки у нас. На другому місці Елджей, але тут Kalush номер 1" — відзначить Псюк.

Нагадаємо, що соліст гурту Kalush Orchestra, Олег Псюк, присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі, і розповів у тексті про свої приємні спогади про неї: про її старіння, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала піснею-вдячністю не лише для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей та оберігають їх від лиха війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раніше стало відомо, що під час аукціону з продажу свого кубка з "Євробачення", який продали за 900 тисяч доларів, хлопцям з Kalush Orchestra пообіцяли зробити ще один трофей.