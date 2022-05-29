Украинка побила мировой рекорд в жиме лежа (видео)

Украинка выиграла соревнования

На днях украинская спортсменка Анна Рыкун стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу.

Об этом сообщает Сумской городской совет в Facebook.

Рыкун, выступающая в весовой категории до 57 кг, добыла победу в дисциплине жим лежа. Украинке покорился рекордный вес — 122 кг! К слову, японка Акане Исибаши брала вес 122,5 кг, однако судьи не засчитали эту попытку спортсменки. Соревнования проходят в Алматы (Казахстан).

После победы Анна отметила, что для нее было тяжело психологически подготовиться к соревнованиям из-за войны в Украине. Также она поблагодарила своего тренера и посвятила свой триумф родине.

"Это была самая сложная психологически и одновременно лучшая по предоставленным условиям подготовка! Это был путь, граничивший между чувствами к стремлению к победе, что так важно в наше время, и между желанием просто сдаться в плен своих страхов. Хочу сказать спасибо, в первую очередь себе, я смогла! Эту победу я посвящаю Украине", — цитирует спортсменку городской совет.

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены стали рекордсменами Дефлимпиады.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту на чемпионате мира-2022 в помещении.