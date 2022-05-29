Українка побила світовий рекорд у жимі лежачи (відео)

Українка виграла змагання

Днями українська спортсменка Анна Рикун стала чемпіонкою світу з паверліфтингу.

Про це повідомляє Сумська міська рада у Facebook.

Рикун, яка виступає у ваговій категорії до 57 кг, здобула перемогу в дисципліні жим лежачи. Українці підкорилася рекордна вага – 122 кг! До речі, японка Акане Ісібаші брала вагу 122,5 кг, проте судді не зарахували цю спробу спортсменки. Змагання відбуваються в Алмати (Казахстан).

Після перемоги Анна зазначила, що для неї було тяжко психологічно підготуватися до змагань через війну в Україні. Також вона подякувала своєму тренеру та присвятила свій тріумф батьківщині.

"Це була найскладніша психологічно і водночас найкраща за наданими умовами підготовка! Це був шлях, що межував між почуттями до прагнення перемоги, що так важливо в наш час та між бажанням просто здатися в полон своїх страхів. Хочу сказати дякую, в першу чергу собі, я змогла! Цю перемогу я присвячую Україні", — цитує спортсменку міська рада.

Раніше повідомлялося, що українські спортсмени стали рекордсменами "Дефлімпіади".

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула "золото" у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2022 у приміщенні.