Нобелівка для математиків: українка вперше отримала медаль Філдса

Українка Марина В’язовська здобула одну з найпрестижніших математичних премій світу

Міжнародна математична спілка оголосила володарів медалі Філдса. Серед переможців – українка Марина В’язовська.

Медаль Філдса вважається еквівалентом Нобелівської премії з математики та вручається раз на чотири роки, повідомляють на сайті Міжнародної математичної спілки.

В’язівська, яка народилася та виросла у Києві, стала другою жінкою в історії, яка отримала цю нагороду. Першою була іранський математик Мар’ям Мірзахані у 2014 році, зазначають у ММС.

"Український математик, який довів найкращий спосіб упакувати сфери у восьми вимірах, щоб займати найменший простір, став володарем медалі Філдса", — сказано в публікації спілки про В’язівську.

До Марини В’язовської це завдання було вирішено лише для тривимірних просторів. Попереднє рішення займало 300 сторінок тексту. Робота ж українського математика настільки проста, що займає лише 23 сторінки.

Професор математики з Прінстона Пітер Сарнак привітав українського математика з перемогою.

"В’язовська винаходить свіжі та несподівані інструменти, які дозволяють їй долати природні бар’єри, які стримували нас роками", — сказав він.

Також переможцями премії стали професор Джеймс Мейнард з Оксфордського університету, Х’юго Дюмініл-Копен з Женевського університету та Джун Ха з Прінстонського університету.