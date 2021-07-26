Илон Маск и НАСА отправят миссию к спутнику Юпитера: Для чего это нужно?

Лаборатория реактивного движения НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) в Южной Калифорнии заключила с компанией SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) контракт на оказание услуг по запуску первой миссии с Земли для проведения подробных исследований Европы, спутника Юпитера.

Недавняя статья на сайте "FoxBusiness" приоткрывает тайну, зачем это нужно НАСА. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Миссия "Europa Clipper" назначена на октябрь 2024 года, и НАСА сообщило в пятницу, что космический корабль будет запущен на ракете "Falcon Heavy" из Космического центра НАСА им. Кеннеди во Флориде.

Сумма контракта составляет примерно 178 млн долларов США.

Ученые из агентства будут исследовать, может ли ледяная луна Юпитера, которая по размеру равна примерно 90% нашей Луны, создать условия, подходящие для жизни.

Этот мир, впервые открытый знаменитым астрономом Галилео Галилеем, демонстрирует убедительные доказательства наличия океана соленой воды под корой планеты, который, как считается, содержит в два раза больше воды, чем океаны Земли вместе взятые.

НАСА считает, что толщина ледяной оболочки луны составляет от 10 до 15 миль, а глубина ее внутреннего океана оценивается от 40 до 100 миль.

Миссия отправит "Europa Clipper" на орбиту вокруг Юпитера, чтобы совершить близкие облеты "Европы" по эллиптическому пути. Набор научных инструментов орбитального аппарата поможет измерить глубину и соленость океана, а также толщину его ледяной оболочки, составить геологическую карту и карту состава поверхности, сможет искать струи водяного пара, которые могут выбрасываться из коры поверхности спутника и подземных озер Европы, и производить изображения высокого разрешения. изображения его поверхности.

Лаборатория реактивного движения отмечает, что понимание обитаемости Европы поможет астробиологам лучше понять, как развивалась жизнь на Земле на расстоянии примерно в 382 млн миль. Также это поможет продолжить поиски жизни за пределами Земли.

В то время как Лаборатория реактивного движения возглавляет разработку миссии "Europa Clipper" в партнерстве с Лабораторией прикладной физики Джонса Хопкинса в Лорел, штат Мэриленд, для Управления научных миссий НАСА в Вашингтоне, программа запусков НАСА, базирующаяся в центре Кеннеди, будет управлять запуском миссии "Europa Clipper".

Кроме того, офис программы планетарных миссий в Центре космических полетов НАСА им. Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, будет организовывать управление программой миссии "Europa Clipper".

Ранее "Телеграф" писал, где по сообщениям НАСА на самом деле могут прятаться инопланетные существа.