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В NASA признались, где на самом деле могут прятаться инопланетные существа

В NASA признались, где на самом деле могут прятаться инопланетные существа
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф

Исследователи жизни на других планетах пришли к выводу, что обитатели космических объектов могут быть не снаружи, а подо льдами.

Об этом рассказала ученый NASA Линна Квик.

Согласно новым исследованиям, есть вероятность обнаружения жизни на спутнике Юпитера - Европе, а также спутнике Сатурна - Энцеладе.

Эксперты пришли к выводу, что именно здесь есть вода, спрятанная под толщей льда. Кроме того, здесь зафиксировали водяной пар, что может также свидетельствовать об инопланетной жизни. 

По словам Линны Квик, космических объектов с подобными факторами в космосе довольно много. И даже если они окажутся необитаемыми, теоретически их можно сделать пригодными для жизни людей в будущем. Исследования в данном направлении продолжаются.

Напомним, астронавты, находящиеся на Международной космической станции, начали проводить эксперимент по выращиванию на земной орбите перца. 

Также мы писали, что NASA планирует отправить на троянские астероиды Юпитера аппарат "Люси" с посланием для потомков.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 142

Все по теме:

Сатурн, Исследования, НАСА, Юпитер, Спутники, Инопланетяне.
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