В NASA признались, где на самом деле могут прятаться инопланетные существа

Исследователи жизни на других планетах пришли к выводу, что обитатели космических объектов могут быть не снаружи, а подо льдами.

Об этом рассказала ученый NASA Линна Квик.

Согласно новым исследованиям, есть вероятность обнаружения жизни на спутнике Юпитера - Европе, а также спутнике Сатурна - Энцеладе.

Эксперты пришли к выводу, что именно здесь есть вода, спрятанная под толщей льда. Кроме того, здесь зафиксировали водяной пар, что может также свидетельствовать об инопланетной жизни.

По словам Линны Квик, космических объектов с подобными факторами в космосе довольно много. И даже если они окажутся необитаемыми, теоретически их можно сделать пригодными для жизни людей в будущем. Исследования в данном направлении продолжаются.

Напомним, астронавты, находящиеся на Международной космической станции, начали проводить эксперимент по выращиванию на земной орбите перца.

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