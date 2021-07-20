NASA отправит в космос капсулу времени: что там внутри

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует отправить на троянские астероиды Юпитера аппарат "Люси" с посланием для потомков.

Об этом NASA заявило на своём официальном сайте.

Так называемая капсула времени вмещает в себя послания от самых прославившихся представителей человечества: нобелевских лауреатов, писателей, музыкантов и других выдающихся деятелей, среди которых послания Альберта Эйнштейна, Мартина Лютера Кинга, Джона Леннона, Пола Маккартни и многих других.

Среди выдающихся представителей человечества, чье послание улетит в космос, присутствуют представители Украины, например, Ольга Токарчук.

На мемориальной доске также изобразят Солнечную систему в день запуска космического аппарата – 16 октября 2021 года.

Согласно задумке, данное послание отправят за пределы планеты для того, чтобы в будущем астро-археологи могли узнать, когда человечество начало изучение Солнечной системы.

Около 40 лет назад NASA уже отправляло послание, но для инопланетных цивилизаций. Капсула отправилась за пределы Солнечной системы.

Скоро на орбиту отправится 18-летний студент из Америки, тем самым став самым молодым человеком в космосе.