Космос открывает тайны: телескоп "Джеймс Уэбб" прислал новое красочное фото

Снимок позволит предположить дальнейшее развитие галактики

Телескоп NASA "Джеймс Уэбб" продолжает радовать ученых и широкий круг зрителей своими снимками. После первых кадров скопления галактик, в объектив к телескопу попала галактика Колесо Телеги. Это наиболее детализированный снимок данного звездного образования.

На фото, опубликованном NASA, изображена не только галактика Колесо Телеги, но и две более маленькие галактики-компаньонки. Изучение снимка позволит по-новому взглянуть на изменения, которые галактика Колесо Телеги прошла за миллиарды лет.

Галактика Колесо Телеги расположена в 500 млн световых лет от нас в созвездии Скульптора. Она появилась в результате столкновения большой спиральной галактики и еще одной. Это позволило ей приобрести такую необычную форму — кольцевой галактики. Она очень большая. Вся наша галактика Млечный путь могла бы поместиться внутри нее.

Галактика Колесо Телеги

Ранее галактику уже фотографировали, но особенность снимков телескопа Уэбба в том, что ему не мешает горячая пыль из ядра галактики. Он фотографирует с учетом инфракрасного излучения.

На фото видно, что кроме звездных образований на внешнем кольце, внутри пыльной области также есть много звезд и звездных скоплений.

Галактика Колесо Телеги - снимок телескопа Уэбба

На изображении от Уэбба более видны спицы. Также оно показывает, что галактика продолжает трансформироваться и благодаря снимку ученые могут предполагать как это будет происходить и понимать как это было до.

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Напомним, космический телескоп "Джеймс Уэбб" был запущен в прошлом году. Целая обсерватория в космосе будет исследовать происхождение Вселенной. Как ранее писал "Телеграф", зимой 2022 года в космос из США был запущен украинский спутник.