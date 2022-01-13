Укр

США запускает в космос украинский спутник: где посмотреть в режиме онлайн

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Спутник до отправки из Украины Новость обновлена 13 января 2022, 12:32
Спутник до отправки из Украины

Запуск аппарата на место работы пройдет в рамках миссии Transporter 3.

Украина вернется в космос — ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX выведет на орбиту спутник "Сич-2-30", который на космодром на мысе Канаверал доставили еще в декабре.

Запуск запланирован на 17:25 по украинскому времени. На него отводится 29 минут. Это первый украинский космический аппарат, который выведут в космос за десятилетие. Произвели его в Днепре на КБ "Южное". Предыдущий спутник из серии "Сич" проработал меньше 16 месяцев и был запущен в 2011 году.

Новая модификация рассчитана на три года работы. На него потратили примерно 2 млн долларов (более 55 млн грн). В начале он назывался "Сич-2-1", цифра "30" появилась, поскольку его выведение на орбиту планировали приурочить к годовщине независимости страны.

В декабре спутник успешно интегрировали с ракетой.

Интеграция с Falcon 9
Интеграция с Falcon 9
Процесс интеграции
Процесс интеграции

Трансляция запуска доступна на YouTube-канале SpaceX.

Трансляция начнется в 17:15 13 января

Спутник будет следить за поверхностью земли в нескольких диапазонах, включая инфракрасный. Он не только будет мониторить поверхность и использование водных, лесных и других ресурсов, но и изучать ионосферу. Сможет он также наблюдать за изменениями и перемещениями техники и новыми постройками.

"Телеграф" ранее писал про запуск в космос мощнейшего телескопа в истории планеты "Джеймс Уэбб".

Теги:
#Украина #США #Спутник
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