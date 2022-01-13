Рус

США запускає в космос український супутник: де подивитися в режимі онлайн

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
13
Супутник до відправлення з України Новина оновлена 13 січня 2022, 12:50
Супутник до відправлення з України

Запуск апарата на місце роботи відбудеться в рамках місії Transporter 3.

Україна повернеться до космосу — ракета-носій Falcon 9 від SpaceX виведе на орбіту супутник "Січ-2-30", який на космодром на мисі Канаверал доставили ще у грудні.

Запуск заплановано на 17:25 за українським часом. На нього відводиться 29 хвилин. Це перший український космічний апарат, який виведуть до космосу за десятиліття. Зробили його у Дніпрі на КБ "Південне". Попередній супутник із серії "Січ" пропрацював менш як 16 місяців і був запущений у 2011 році.

Нова модифікація розрахована три роки роботи. На нього витратили приблизно 2 млн доларів (понад 55 млн грн). На початку він називався "Січ-2-1", цифра "30" з’явилася, оскільки його виведення на орбіту планували приурочити до роковин незалежності країни.

У грудні супутник успішно інтегрували із ракетою.

Інтеграція з Falcon 9
Інтеграція з Falcon 9
Процес інтеграції
Процес інтеграції

Трансляція запуску доступна на YouTube-каналі SpaceX.

Трансляція розпочнеться о 17:15 13 січня

Супутник стежитиме за поверхнею землі в декількох діапазонах, включаючи інфрачервоний. Він не тільки моніторитиме поверхню та використання водних, лісових та інших ресурсів, але й вивчатиме іоносферу. Зможе він також спостерігати за змінами та переміщеннями техніки та новими спорудами.

"Телеграф" раніше писав про запуск у космос найпотужнішого телескопа в історії планети "Джеймс Уебб ".

Теги:
#Україна #США #Супутник
Дівчина мала зв’язок із одруженим чоловіком
В регіонах
Боявся, що дізнається дружина: у загадковому вбивстві дівчини на Закарпатті з’явився підозрюваний (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дівчина мала зв’язок із одруженим чоловіком
Боявся, що дізнається дружина: у загадковому вбивстві дівчини на Закарпатті з’явився підозрюваний (фото)
Дата публікації
Категорія
Огляд транспорту повернуть уже до осені
Обов’язковий техогляд у 2022 році: на кого із українців чекають винятки при перевірці
Дата публікації
Категорія
Доходи Путіна можуть стати надбанням громадськості
США завдадуть удару особисто по Путіну, якщо той знову полізе в Україну: опубліковано повний документ
Дата публікації
Категорія
Влітку хлопцю мало виповнитися 29 років
Був душею компанії: Миколаївщина прощається із загиблим на Донбасі солдатом (фото)
Дата публікації
Категорія
Коронавірус помітно вплинув на сферу туризму
Туризм в умовах пандемії: як спланувати подорож і не втратити гроші