Космос відкриває таємниці: телескоп "Джеймс Вебб" надіслав нове барвисте фото

Знімок дозволить припустити подальший розвиток галактики

Телескоп NASA "Джеймс Вебб" продовжує радувати вчених та широке коло глядачів своїми знімками. Після перших кадрів скупчення галактик в об’єктив до телескопа потрапила галактика Колесо Воза. Це найбільш детальний знімок цієї зіркової освіти.

На фото, опублікованому NASA, зображена не тільки галактика Колесо Візки, а й дві більш маленькі галактики-компаньйонки. Вивчення знімка дозволить по-новому подивитись зміни, які галактика Колесо Воза пройшла за мільярди років.

Галактика Колесо Воза розташована за 500 млн світлових років від нас у сузір’ї Скульптора. Вона з’явилася внаслідок зіткнення великої спіральної галактики та ще однієї. Це дозволило їй набути такої незвичайної форми — кільцевої галактики. Вона дуже велика. Вся наша галактика Чумацький шлях могла б поміститися в ній.

Галактика Колесо Воза

Раніше галактику вже фотографували, але особливість знімків телескопа Вебба в тому, що йому не заважає гарячий пил із ядра галактики. Він фотографує з урахуванням інфрачервоного випромінювання.

На фото видно, що окрім зіркових утворень на зовнішньому кільці, всередині курної області також є багато зірок та зоряних скупчень.

Галактика Колесо Воза — знімок телескопа Вебба

На зображенні від Вебба більш видно спиці. Також воно показує, що галактика продовжує трансформуватися і завдяки знімку вчені можуть припускати, як це відбуватиметься і розуміти, як це було до.

Нагадаємо, космічний телескоп "Джеймс Вебб" було запущено минулого року. Ціла обсерваторія у космосі досліджуватиме походження Всесвіту. Як раніше писав "Телеграф", взимку 2022 року в космос із США було запущено українського супутника.