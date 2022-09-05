Космическое чудо: телескоп Хаббл сфотографировал "неправильную" галактику (фото, видео)

В галактике продолжается активное образование звезд

В 25 миллионах световых лет от Земли в созвездии Овна находится удивительная карликовая галактика NGC 1156. Она примечательна тем, что ее характеристики можно отнести сразу к двум видам галактик, при этом она обладает необычным внешним видом.

В Европейском космическом агентстве ее называют "чудом галактической морфологии" и делятся новым снимком, сделанным космотелескопом "Хаббл". В отличие от спиральных галактик у NGC 1156 нет закрученной структуры, а свечение характерно для эллиптических галактик.

На фото также можно увидеть похожие на соцветия облака пыли — это места, где образовываются звезды. При том, что в "соцветиях" появляются новые звезды, ядро галактики заполнено старыми звездами. Эта галактика неправильная и относится к изолированным, а значит другие галактики не могли повлиять на ее форму и продолжение образования звезд.

Галактика известна астрономам, но телескоп "Хаббл" делает новые более подробные снимки, чтобы можно было изучить состав звезд внутри нее.

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Ранее "Телеграф" публиковал фото Юпитера, сделанные телескопом "Джеймс Уэбб". Одним из самых красочных фото космического телескопа является снимок галактики "Колесо Телеги".