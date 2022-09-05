Космическое чудо: телескоп Хаббл сфотографировал "неправильную" галактику (фото, видео)
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В галактике продолжается активное образование звезд
В 25 миллионах световых лет от Земли в созвездии Овна находится удивительная карликовая галактика NGC 1156. Она примечательна тем, что ее характеристики можно отнести сразу к двум видам галактик, при этом она обладает необычным внешним видом.
В Европейском космическом агентстве ее называют "чудом галактической морфологии" и делятся новым снимком, сделанным космотелескопом "Хаббл". В отличие от спиральных галактик у NGC 1156 нет закрученной структуры, а свечение характерно для эллиптических галактик.
На фото также можно увидеть похожие на соцветия облака пыли — это места, где образовываются звезды. При том, что в "соцветиях" появляются новые звезды, ядро галактики заполнено старыми звездами. Эта галактика неправильная и относится к изолированным, а значит другие галактики не могли повлиять на ее форму и продолжение образования звезд.
Галактика известна астрономам, но телескоп "Хаббл" делает новые более подробные снимки, чтобы можно было изучить состав звезд внутри нее.
Ранее "Телеграф" публиковал фото Юпитера, сделанные телескопом "Джеймс Уэбб". Одним из самых красочных фото космического телескопа является снимок галактики "Колесо Телеги".