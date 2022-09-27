Первое космическое "ДТП": NASA в прямом эфире разбило спутник об астероид (видео)

В будущем результаты миссии пригодятся для защиты Земли от астероидов

Американское аэрокосмическое ведомство (NASA) провело успешное столкновение спутника миссии DART с астероидом Диморфос, который вращается на орбите более крупного астероида Дидим.

Трансляция столкновения велась в YouTube-канале NASA. Космический корабль Double Asteroid Rendezvous Test (DART) столкнулся с астероидом около 2:14 по киевскому времени 27 сентября.

Цель всего эксперимента заключалась в том, чтобы проверить возможность человечества спасти себя в случае угрозы падения астероида на поверхность Земли. Для этого 600 килограммовый космический аппарат разогнали до скорости свыше 22,5 тысячи км/ч и направили его прямиком в 163-метровый астероид.

По предварительным расчетам ожидается, что Диморфос ускорит скорость вращения вокруг Дидима на 0,5 м/с. Теперь же ученые будут продолжать наблюдения, чтобы проверить свои выводы.

В 2024 году Европейское аэрокосмическое агентство собирается направить миссию Гера к этой паре астероидов, чтобы оценить влияние, которое оказал DART.

В будущем результаты исследования могут быть использованы для создания комплекса планетарной защиты, которая позволит убедиться, что ни один астероид не сможет повторить катастрофу аналогичную той, что привела к вымиранию большей части динозавров.

Напомним, спутник DART в космос был выведен ракетой SpaceX, а произошло это 24 ноября прошлого года.