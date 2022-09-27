Не такие уж и страшные? В ВСУ рассказали о главном недостатке иранских БПЛА

Для сил ПВО уже разрабатывается методика по сбиванию иранских дронов

Иранские беспилотники "Shahed-136", которые были закуплены россией и сменили свое название на "Герань-2", имеют серьезный недостаток и он позволяет ВСУ легко обнаруживать их.

Как сообщил в эфире телемарафона представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, иранские дроны-камикадзе очень сильно шумят, из-за чего их можно услышать издалека.

"На самом деле это плохая реплика из американских и израильских БПЛА, которые им удалось подобрать после сбития", — сказал он.

По словам Череватого украинские военные могут определить беспилотник по звуку работы двигателя, который слышен за многие километры. При этом он добавил, что для украинских сил ПВО уже разрабатываются необходимые методички по устранению этой угрозы.

Как сообщалось ранее, о первом случае применения иранских БПЛА в бою против украинских военных стало известно 13 сентября, когда появилась информация о сбитии в небе над Харьковской областью первого Shahed 136.

23 сентября информацию официально подтвердили, а МИД Украины выдворил посла Ирана. Официальный Тегеран же продолжает отрицать факт поставок россии ударных беспилотников.