Иранский Shahed 136 стал российской "Геранью М214": какие еще дроны россия может применить против ВСУ

Оккупанты могут использовать против Украины сразу до 4 типов БПЛА, полученных от Ирана

Во вторник, 13 сентября, в ТГ-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ сообщили об уничтожении в небе над Харьковской области первого иранского беспилотника Shahed 136.

Это не является особой новостью, так как еще в августе Washington Post сообщал, что Иран поставил рф партию БПЛА Mohajer-6 и Shahed. А уже в сентябре иранское новостное агентство Kayhan сообщило о продаже БПЛА неназванной иностранной стране.

Любопытно, что на фото маркировка сбитого БПЛА обозначена как "М214 Герань", но дрона с таким названием нет ни на вооружении рф, ни вообще в природе. То есть оккупанты постарались скрыть факт покупки БПЛА у страны, официально признанной США спонсором мирового терроризма и потому присвоили несуществующие номера, маркировку и название.

Иранские "Шахеды" для рф

Дроны серии Shahed являются ударными дронами, хотя и в переводе с арабского их название можно перевести как "наблюдатель".

Так, Shahed 136 несет от 4 до 8 ракет или бомб и может находиться в воздухе до 24 часов с дальностью действия до 2000 километров, правда точных данных об этой модели нет.

Более ранняя модель беспилотника Shahed-129, являются нелицензионной копией американского БПЛА американского MQ-1 Predator (Хищник) и имеет чуть худшие характеристики – не более 4 управляемых бомб и дальность 1700 км. Но и этот дрон может находится в небе до 24 часов.

Последним на данный момент БПЛА серии Shahed является ударный дрон Shahed-191, уступающий по боевым возможностям моделям с индексами 129 и 136 – всего 2 ракеты, 1500 километров дальности и не более 5 часов в воздухе. Правда при этом скорость дрона составляет порядка 300 км в час, против 150 км у других беспилотников данной серии.

Для разведки подойдут Mohajer-6

Помимо ударных дронов, основной целью для которых очевидно станут РСЗО HIMARS, рф могут использовать более универсальные иранские дроны Mohajer-6, которые могут как вести разведку в воздухе, так и нанести удар ракетами. Правда все 4 боеприпаса будут достаточно малокалиберными, поскольку нести беспилотник сможет не более 100 кг полезного веса.

При этом дальность действия БПЛА Mohajer-6 ограничена всего 200 километрами, что делает его все-таки не лучшим вариантом для нанесения ударов по тыловым позициям ВСУ и РСЗО HIMARS.

За время войны с рф с 2014 года Украина также наладила производство собственных БПЛА, которые могут заменить в воздухе дроны оккупантов, которые оттуда постепенно выбивают, и послужить надежным средством разведки для ВСУ.