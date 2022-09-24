Иран отреагировал на гневное заявление Украины из-за беспилотников

Тегеран выразил сожаления из-за ухудшения отношений с Киевом

В субботу, 24 сентября, на 213 день полномасштабного вторжения рф в МИД Ирана отреагировали на ограничение работы посольства этой страны в Киеве. Такое решение было принято Украиной после того, как на фронте россия начала использовать иранские беспилотники.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь иранского МИДа Насер Канани, передает reuters. В Иране посоветовали Украине "воздерживаться от влияния третьих лиц, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами". Тегеран при этом отрицает поставки россии БПЛА.

Напомним, МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации, а также существенно сократил количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве.

"Поставка оружия россии для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", – гласит сообщение на сайте МИД Украины.

Отметим, Исламская республика передала россиянам партию БПЛА Mohajer-6 и Shahed, которые для прикрытия переименовали в "ГераньМ214". Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал поручение главе МИД Дмитрию Кулебе отреагировать на факты применения оккупационными войсками беспилотников иранского производства. В США сообщали о сделке Ирана с рф еще в августе.

Это произошло после того, как дроны иранского производства атаковали Одессу.