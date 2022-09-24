Война - день 213: ВСУ освобождают Украину, "референдумы" под дулами автоматов

Оперативно о главном 24 сентября

Ровно семь месяцев тому назад началось полномасштабное вторжение рф в Украину. За это время ситуация на фронте кардинально изменилась, хотя оккупанты по-прежнему проводят атаки на Донбассе. Захватчики ведут наступательные действия в районе Бахмута (Донецкая область). Примечательно, что ВСУ на этом направлении сумели не только отбивать атаки, но и освободить населенный пункт и улучшить свое тактическое положение. Кроме того, украинские силы обороны теснят врага к Лиману (Донецкая область). Из-за провалов на фронте в кремле решили срочно провести "референдумы" о присоединении оккупированных территорий к россии. Накануне прошел первый день этого "волеизъявления". Оккупанты устраивают обходы домов украинцев с оружием в руках и требуют, чтобы те "голосовали".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Напомним, информация за 21 сентября доступна в сводке: "Война — день 210: россия готовит "референдумы" из-за провалов на фронте, обращение путина".

С данными за 22 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 211: ВСУ бьют оккупантов на фронте, освобождение героев Азовстали".

О том, что происходило 23 сентября можно прочитать в трансляции: "Война — день 212: ВСУ давят россиян на востоке, оккупанты начали "референдум".