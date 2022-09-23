Война - день 212: ВСУ продолжают постепенно выдавливать оккупантов на востоке Украины

Оперативно о главном 23 сентября

рф ведет полномасштабное вторжение в Украину уже 212 дней. И ведет его сильно неудачно. Настолько, что российскому диктатору путину пришлось объявить "частичную" мобилизацию и набор 300 тысяч солдат на войну с Украиной, от чего сами россияне, которым "светит" быть убитыми или покалеченными на чужой земле, совсем не в восторге. При этом существуют вполне особоснованные подозрения, что призывать власти рф собрались отнюдь не заявленную численность, а намного больше — миллион. При этом и украинские, и иностранные военные аналитики считают, что мобилизация и отправка на фронт "мобиков" не даст россии ожидаемого результата. Тем временем ВСУ продолжают постепенное вытеснение врагов с украинской земли, а западные союзники Украины передают ВСУ столь необходимое им вооружение.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:15 Оккупанты выпустили по Запорожью 10 ракет.

00:00 Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал все страны мира отвергнуть российский фарс и отказаться признавать какие-либо результаты фиктивных референдумов на суверенной территории Украины, не имеющих каких-либо юридических оснований.

О том, что происходило 20 сентября можно прочитать в трансляции: "Война — день 209: ВСУ выдавливают россиян с украинской земли, оккупанты мстят обстрелами городов".

Напомним, информация за 21 сентября доступна в сводке: "Война — день 210: россия готовит "референдумы" из-за провалов на фронте, обращение путина".

С данными за 22 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 211: ВСУ бьют оккупантов на фронте, освобождение героев Азовстали".