"Чтобы закончилась война": Зеленский эмоционально высказался по поводу кремля

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что кто-то должен "вправить мозг" военно-политическому руководству российской федерации, чтобы война закончилась быстрее, чем в россии закончатся военные, которых можно мобилизовать.

Об этом он заявил на ежегодном филантропическом саммите Forbes 400.

"Я бы не хотел думать, что война закончится тогда, когда закончатся эти люди, которых он отправляет на войну. Я считаю, что война должна закончиться раньше, но кто-то должен вправить мозг военно-политическому руководству Российской Федерации", — подчеркнул президент.

Он также отметил, что мобилизация во враждебной стране началась еще 24 февраля, то есть с началом полномасштабного вторжения в Украину, но раньше она была скрытой.

"Людей бросали сюда, чтобы они погибли… Когда у них закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, когда у них закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов — это просто дети, которые приехали сюда погибать ради амбиций одного человека в мире, который хочет воевать", — добавил Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского

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