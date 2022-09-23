"Референдумы" путина: эксперт рассказал, чья реакция на них будет важной

Международник Александр Сушко рассказал "Телеграфу" о влиянии "голосований" на дипломатическое урегулирование

Несколько пассивная дипломатическая реакция мира на псевдореферендумы россии на оккупированной территории Украины никак не влияет на динамику боевых действий. Зато последующие планы рф после так называемых голосований аннексировать захваченные районы украинского востока и юга, вероятно, исключат возможность окончания войны путем переговоров.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по международным отношениям Александр Сушко.

"Если говорить о ситуации на фронтах, то здесь нет прямого влияния. Действительно, не столь существенно ("референдумы", — авт. ) влияют на то, как ведутся боевые действия. Но на международно-правовую ситуацию такие действия российской стороны оказывают влияние. Потому что они очень существенно сужают поле для достижения любых решений. Те стороны в мире, которые часто говорят о возможности переговоров и поиске дипломатического разрешения этой войны, как раз после этих действий рф видят, что такие шансы вообще являются эфемерными. Для меня очень важно, что был сигнал не тех, кто 100% поддерживает Украину (и разделяет на Западе ее позиции), а в том числе тех государств, которые пытаются играть роль дипломатических посредников, в первую очередь Турция, а также стран, которые пытаются играть в нейтральную сторону и призывают к переговорам, например Китай. Для них это достаточно серьезный индикатор", — отмечает эксперт.

По его мнению, становится понятным, что в результате возможной аннексии после псевдореферендумов любые шансы даже на дипломатические переговоры, "а не только на определенные решения, могут направляться к нулю".

"Это подрывает их надежды стать эффективными посредниками в этом процессе. Поэтому я ожидаю (более жесткой, — авт.) реакции. Хотя, например, Турция одной из первых выразила свое недовольство, объявив о том, что (агрессивные планы кремля, — авт.) усугубляют ситуацию для дипломатического поиска. Но все равно это достаточно мягкое заявление", — добавляет Сушко.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент российской федерации владимир путин сообщил, что поддерживает "референдумы" в оккупированных регионах и обеспечит безопасность во время "голосований".

Также мы сообщали, что оккупационные власти так называемых "днр" и "лнр" объявили о проведении "референдумов" с 23 по 27 сентября. После этого российские марионетки на Херсонщине также назвали аналогичные даты "референдума".

Кроме того, на днях Госдума рф также решила действовать радикально и ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизации", "военное положение", а также статьи о мародерстве и сдаче в плен.