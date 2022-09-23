У путина сделали странное заявление насчет переговоров с Украиной

В пятницу, 23 сентября, пресс-секретарь президента российской федерации владимира путина дмитрий песков сделал новое заявление насчёт переговоров с Украиной. По его словам, переговоры нужны чтобы… достичь целей "спецоперации".

Про это сообщила российское пропагандистское агентство "ТАСС".

"Переговорный процесс конечно же востребован. Востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок мы не усматриваем для переговорного процесса", — сообщил он.

Также песков сделал короткое заявления по поводу так называемых "референдумов" на оккупированных территориях, которые начались уже 23 сентября.

"В случае присоединения в их отношении будет действовать Конституция РФ", — сказал пресс-секретарь путина.

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