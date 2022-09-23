Десятки прилетов за ночь: на Днепропетровщине из-за атаки россиян погибли люди (фото)

Всего по двум районам области за ночь выпустили до 30 артиллерийских снарядов

Ночь на 23 сентября выдалась очень беспокойной для жителей Днепропетровской области. Не успели некоторые отойти от взрывов в самом Днепре накануне, как на Никопольский район всего за несколько часов "опустилось" около тридцати российских снарядов. Некоторые из них разрушили мирную инфраструктуру украинских городов, а другие, к сожалению, унесли несколько жизней наших соотечественников. Трагически обстрел закончился для жителей Марганца.

Подробности ночной атаки стали известны благодаря руководителю Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко. В своем Telegram-канале чиновник подчеркнул, что основная атака пришлась на рассветное время, россияне использовали тяжелую артиллерию, а также "Грады".

Марганец стал эпицентром человеческих потерь в результате удара оккупантов. Пока известно о минимум двух погибших — мужчине и женщине. Также девятеро других жителей города получили ранения разной тяжести. Троих из них спасателям удалось достать практически невредимыми из-под завалов.

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Также в Марганце горел один из жилых домов, но благодаря оперативной работе пожарных его уже удалось ликвидировать. Всего под обстрел попало восемь частных домов, один из которых уничтожен полностью. Пока в городе наблюдаются серьезные перебои с электричеством, из-за повреждения ЛЭП без света остается около 2,2 тысяч семей. Впрочем, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить снабжение как можно быстрее.

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Не повезло этой ночью и Никополю — враг тоже бил по жилым кварталам. Повреждено около десятка домов. К счастью, здесь обошлось без человеческих жертв.

Общие масштабы повреждений еще уточняются полицейскими и другими уполномоченными лицами.

Никополь и Марганец на карте

К слову, этой ночью громкие взрывы также слышали жители Запорожья и Николаева. Оперативная информация пока выясняется.

Напомним, что накануне враг дважды атаковал ракетами Запорожье. Утром 22 сентября по областному центру прилетело девять ракет, а уже поздней ночью — еще десяток.