Десятки прилетов за ночь: на Днепропетровщине из-за атаки россиян погибли люди (фото)
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Всего по двум районам области за ночь выпустили до 30 артиллерийских снарядов
Ночь на 23 сентября выдалась очень беспокойной для жителей Днепропетровской области. Не успели некоторые отойти от взрывов в самом Днепре накануне, как на Никопольский район всего за несколько часов "опустилось" около тридцати российских снарядов. Некоторые из них разрушили мирную инфраструктуру украинских городов, а другие, к сожалению, унесли несколько жизней наших соотечественников. Трагически обстрел закончился для жителей Марганца.
Подробности ночной атаки стали известны благодаря руководителю Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко. В своем Telegram-канале чиновник подчеркнул, что основная атака пришлась на рассветное время, россияне использовали тяжелую артиллерию, а также "Грады".
Марганец стал эпицентром человеческих потерь в результате удара оккупантов. Пока известно о минимум двух погибших — мужчине и женщине. Также девятеро других жителей города получили ранения разной тяжести. Троих из них спасателям удалось достать практически невредимыми из-под завалов.
Также в Марганце горел один из жилых домов, но благодаря оперативной работе пожарных его уже удалось ликвидировать. Всего под обстрел попало восемь частных домов, один из которых уничтожен полностью. Пока в городе наблюдаются серьезные перебои с электричеством, из-за повреждения ЛЭП без света остается около 2,2 тысяч семей. Впрочем, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить снабжение как можно быстрее.
Не повезло этой ночью и Никополю — враг тоже бил по жилым кварталам. Повреждено около десятка домов. К счастью, здесь обошлось без человеческих жертв.
Общие масштабы повреждений еще уточняются полицейскими и другими уполномоченными лицами.
К слову, этой ночью громкие взрывы также слышали жители Запорожья и Николаева. Оперативная информация пока выясняется.
Напомним, что накануне враг дважды атаковал ракетами Запорожье. Утром 22 сентября по областному центру прилетело девять ракет, а уже поздней ночью — еще десяток.