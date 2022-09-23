Где ночью были прилеты и кто отказал Украине в танках: 5 новостей, которые вы могли проспать

Отследили главные события ночи как в Украине, так и за границей

Украина продолжает противостоять российской армии по всем фронтам — военном, политическом и экономическом. Где-то нам помогают партнеры, где-то приходится "выгребать" самим. Однако важно то, что мы не останавливаемся, какое бы время суток не было за окном, потому что даже ночью происходят весьма важные события.

Подборку именно таких новостей, которые вы могли проспать 23 сентября, и подготовил "Телеграф". Отметим, что информация касается не только происходящего внутри страны, но и ее внешней политики.

Ночные прилеты

После полуночи весьма шумно было на территории Запорожья. Глава ОВА Александр Старух подтвердил, что город после дневной атаки вновь обстреляли, выпустив по нему до десяти вражеских ракет. Официально было сообщено, что под удары попали объекты важной инфраструктуры областного центра. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняется.

Неспокойно было и в Николаеве. Судя по всему, россияне вновь обстреляли город ракетами С-300, которые изначально предназначены для использованиями средствами С-300. О последствиях прилетов власти пока не сообщали.

Также поступала информация, что звуки взрывов слышали жители Новой Каховки.

Немецких танков пока не будет

По информации Politico, очередное заседание немецкого Бундестага вновь отложило в "долгий ящик" вопрос насчет отправки в Украину танков марки Leopard. Подобная бюрократия немцев, которые перекладывают ответственность за подобное решение с одного комитета на другой, серьезно тормозит военную помощь нашей стране.

Стоит отметить, что вопрос поставки столь тяжелого вооружения некоторые политики просят вынести на голосование, что может привести к серьезному расколу в правительстве. Вопрос насчет необходимости получения Украиной танков обсуждался берлинскими политиками и дипломатами около 50 минут, после чего большинство поддержало передачу вопроса на рассмотрение комитета по зарубежным и экономическим делам. Фактически это задерживает принятие главного решения, как минимум, еще на несколько недель.

Интервью Зеленского

В это же время немецкое издание BILD выпустило обширное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время общения с журналистом лидер государства рассказывал о войне, обязательном проигрыше россии и дальнейшем развитии событий. Краткие тезисы заявлений Зеленского выглядят так:

путину никто не простит вторжения в Украину, поэтому россиянам придется измениться после войны;

рф проиграла войну сразу же после полномасштабного вторжения — прежде всего, самой себе и всему миру;

путинскому режиму обязательно придет конец, но когда именно, зависит от россиян;

Украина не боится российской мобилизации, ведь военная форма не делает из человека полноценного бойца;

референдумы на временно оккупированной территории Украины ничего не изменят для нашей власти и ВСУ.

Больше деталей можно узнать в нашем материале.

Потолок цен на нефть

В Евросоюзе готовятся ввести основные ограничения цен на нефть, получаемую из россии. По данным Bloomberg, такое решение может стать основой нового пакета антироссийских санкций.

Единогласия в этом вопросе пока не достигнуто, ведь каждое из европейских государств имеет собственные энергетические потребности, и они не всегда соответствуют нужным ограничениям. Вполне вероятно, что предварительной договоренности попытаются достигнуть до 6 октября — в этот день лидеры ЕС должны провести в Праге неформальную встречу. При этом ожидается, что наибольше тормозить принятие решения будет Венгрия.

Успехи наших котиков на юге Украины

За прошедшие сутки украинская авиация на южном направлении фронта нанесла противнику 13 точных ударов. Силы ПВО смогли уничтожить аж пять дронов-камикадзе, которыми россияне пытались атаковать позиции нашей армии.

Таким образом враг не досчитался двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, также поражены минимум три сосредоточия военных сил и техники в Каховском и Херсонском районах. Приятной новостью является и "остановка" колонны вражеской техники через Каховский мост.

Больше о происходящем на протяжении пятницы, 23 сентября, вы сможете узнать благодаря отслеживанию нашей текстовой онлайн-трансляции: Война — день 212: ВСУ продолжают постепенно выдавливать оккупантов на востоке Украины.