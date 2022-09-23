россии никто ничего не простит: Зеленский о результатах войны для путина и его потомков

Если рф и ее лидеры не изменят свой образ мышления, у страны не будет будущего

Президент Владимир Зеленский уверен, что кремлевский фюрер владимир путин проиграл войну с первого дня вторжения его войск в Украину. И отвечать за необдуманные шаги будет не только сам диктатор и его окружение, но и их потомки.

Такое мнение глава Украинского государства высказал в интервью немецкому изданию BILD.

"Ему никто ничего не простит… Детям этих военных, внукам этих военных — им никто ничего не простит. Им придется изменить этот курс. Им придется не просто извиняться. Кто-то будет сидеть, кто-то будет бежать, кого-то найдут, а кому-то придется извиняться. И не на ровных ногах", — считает Владимир Зеленский.

Украинский лидер уверен, что путин уже проиграл начатую им войну исторически – и не Украине.

"Сейчас он уже проиграл своему государству, он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. То есть в целом война его проиграна", – отметил украинский президент.

Также Владимир Зеленский добавил, что режим путина априори ожидает крах. Однако точный временной промежуток, когда это произойдет, зависит только от самих россиян. Но пока "бункерный сиделец" остается в президентском кресле, у Украины нет надежды на прекращение войны дипломатическим путем.

Владимир Зеленский уверен, что россия будет долго выбираться из болота, в которое ее завел путин. И даже смена фигур на политической арене страны, в том числе и физическое устранение нынешнего "хозяина кремля" от власти и падение его режима не будет означать для Украины автоматическое окончание войны.

"Я не связываю это с концом войны. Режим путина точно закончится. Когда – это решает, наверное, народ россии, у нас влияния на это никакого нет. Но кто вместо него придет? Вопрос не в людях, вопрос в философии их режима, в философии сохранения их власти, философии отношения к Украине. Если они ее не изменят, если они не изменят свою доктрину, то неважно, кто там будет вместо него – молодой человек, старый человек и так далее", — считает украинский президент.

По его словам, будущий российский лидер должен "перевернуть свой мозг" так, чтоб вся страна захотела жить в мире и уважительно относилась к границам и суверенитету стран-соседок.

Не была обойдена в интервью и тема объявленной путиным мобилизации. По словам Владимира Зеленского, количество мобилизованных россиян на войну против Украины не так уж и важно, ведь все призываемые люди не имеют военного опыта и воспринимаются как чучела в форме.

"Он может привести даже больше людей, но это не российские военные. Если на человека надеть форму — он не станет военным. Он может взять чучело, которое стоит в поле и надеть на его военную форму, но оно будет только ворон разгонять. Ему все равно сколько россиян погибнет", — отметил он.

Зеленский отметил, что по информации украинской и западных разведок, в последние месяцы режим рф проводил скрытую мобилизацию и пытался протащить фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины.

"Он постоянно об этом говорил угрожал и т.д. Он сейчас попытается мобилизовать свою аудиторию, после проигрыша на харьковском направлении. Он хочет забрать инициативу. Вы помните, они были инициативными в самом начале вторжения, после этого мы забрали инициативу в Киеве и перешли в деоккупацию, затем война застряла, процесс замедлился, это было болото, а не война", — отметил Зеленский.

По словам президента, тогда "толкать врага" было сложно, потому что у Украины была сложная ситуация с оружием.

"Потом мы спланировали операции и началась деоккупация другого региона, Харьковской области. Поэтому ему нужно мобилизовать свою аудиторию", — сказал он.

По словам Зеленского, оглашение мобилизации в РФ также свидетельствует о проблемах с кадровыми офицерами.

"Мы знаем, как они набирали уже и курсантов и юношей, которые не умеют воевать. И те курсанты они гибли, они не давали им даже закончить военные учебные заведения", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что путин видит, что его войска бегут, поэтому хочет захватить Украину миллионной армией и количеством трупов.

А у Украины на данном этапе есть только один выход: становится более сильной, в том числе и благодаря поставкам западной техники.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН обратился к мировым лидерам с рядом предложений и инициатив. В том числе предложил "Украинскую формулу мира", состоящую из пяти пунктов.