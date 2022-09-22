Россияне выпустили по Запорожью девять ракет: есть жертвы и серьезные разрушения (фото и видео последствий взрыва)
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Враг атаковал гражданскую и критическую инфраструктуру
Утренний ракетный обстрел Запорожья привел к потерям — есть погибший и как минимум пятеро раненых. По областному центру и пригороду оккупанты выпустили девять ракет.
Об этом рассказал замглавы Офиса Президента Кирил Тимошенко. Одна из них попала в отель в парке в центре города — под завалами остаются люди. Также попали в электроподстанцию и телевышку.
На месте работают спасатели, разбор завалов продолжается. По сообщению главы областной администрации Александра Старуха, погиб как минимум один человек, пятеро ранены.
Отель в парке серьезно пострадал — местные телеграм-каналы публикуют видео с места попадания.
Часть территории Запорожского района без электроэнергии. Кроме самих объектов инфраструктуры пострадали и дома вокруг. От ракетного удара пострадали не только люди — во время разбора завалов спасатели достали оттуда немецкую овчарку, животному оказали помощь.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россия может нацелиться на критическую инфраструктуру Украины, в том числе и отвечающую за электроснабжение. После атаки на Харьков, которая вызвала массовое отключение света в регионе, целями врага могут стать еще девять электростанций.