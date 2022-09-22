Россияне выпустили по Запорожью девять ракет: есть жертвы и серьезные разрушения (фото и видео последствий взрыва)

Враг атаковал гражданскую и критическую инфраструктуру

Утренний ракетный обстрел Запорожья привел к потерям — есть погибший и как минимум пятеро раненых. По областному центру и пригороду оккупанты выпустили девять ракет.

Об этом рассказал замглавы Офиса Президента Кирил Тимошенко. Одна из них попала в отель в парке в центре города — под завалами остаются люди. Также попали в электроподстанцию и телевышку.

На месте работают спасатели, разбор завалов продолжается. По сообщению главы областной администрации Александра Старуха, погиб как минимум один человек, пятеро ранены.

Разрушения после обстрела в Запорожье

Последствия взрыва в Запорожье

Отель в парке серьезно пострадал — местные телеграм-каналы публикуют видео с места попадания.

Дым на месте прилета

Часть территории Запорожского района без электроэнергии. Кроме самих объектов инфраструктуры пострадали и дома вокруг. От ракетного удара пострадали не только люди — во время разбора завалов спасатели достали оттуда немецкую овчарку, животному оказали помощь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия может нацелиться на критическую инфраструктуру Украины, в том числе и отвечающую за электроснабжение. После атаки на Харьков, которая вызвала массовое отключение света в регионе, целями врага могут стать еще девять электростанций.