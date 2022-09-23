Оружие разворовывают? В Минобороны ответили популярному блогеру

Украина отчитывается за каждую единицу поставленного оружия

В Минобороны отреагировали на заявления медийных личностей о якобы разворовывании и перепродаже американского вооружения во время полномасштабного вторжения рф в Украину.

С соответствующим заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на YouTube-канале ISLND TV. Она отметила, что данный вброс в украинское медиапространство является российской спецоперацией.

"Это российская спецоперация. Они пытаются показать Украину как не надежного партнера, который не должным образом использует оружие. Для чего? Чтобы нам не давали оружие. Все просто. По этому они используют "хороших русских", к примеру Юрия Швеца (бывший агент КГБ, а теперь американский блогер, — Ред.), который давно зашел в наше информпространство и пользуется доверием. "Хороших русских" россия использует, хотят они того или нет. Скорее всего, ему специально "слили" эту якобы секретную информацию, а он рассказал, что в Украине что-то не так с оружием", — заявила Маляр.

Юрий Швец с апреля рассказывал о якобы хищениии военной и гуманитарной помощи в Украине

Ранее Маляр рассказала о потерях ВСУ на войне с российскими оккупантами.

Напомним, украинские силы обороны в субботу освободили очередной населенный пункт на Донбассе.