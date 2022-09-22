Не 300 тысяч: стало известно, сколько россиян могут призвать по секретному пункту путинского указа

Возможно, информацию засекретили, чтобы уменьшить народные волнения

Много шума наделал указ президента рф владимира путина о частичной мобилизации в россии, — а в особенности седьмой пункт документа, который скрыли под грифом "для служебного пользования".

Российская "Новая газета" узнала, о чем может говорить этот пункт.

Со ссылкой на собственные источники в администрации путина издание пишет, что в соответствии с пунктом №7 указа в россии могут призвать миллион человек.

При этом сначала под гриф "для служебного пользования" хотели поместить весь текст указа, однако после решили ограничиться засекречиванием только одного пункта.

Стоит заметить, что вчера пресс-секретарь путина дмитрий песков говорил, что седьмой пункт говорит о численности мобилизованных, что вписывается в историю "Новой газеты".

Как сообщал "Телеграф", вчера министр обороны рф сергей шойгу заявил, что в россии мобилизуют всего 300 тысяч человек. Когда люди начали выходить на протесты в связи с этим, их стали задерживать прямо на митингах и вручать повестки.

Также сейчас большие очереди на границах рф, — россияне всеми силами пытаются успеть выехать за пределы страны.