Не 300 тисяч: стало відомо, скільки росіян можуть призвати за таємним пунктом путінського указу

Можливо, інформацію засекретили, щоби зменшити народні хвилювання

Багато галасу наробив указ президента рф володимира путіна про часткову мобілізацію в росії, — а особливо сьомий пункт документа, який приховали під грифом "для службового користування".

Російська "Новая газета" дізналася, про що може говорити цей пункт.

З посиланням на власні джерела в адміністрації путіна видання пише, що відповідно до пункту №7 указу в росії можуть призвати мільйон людей.

При цьому спочатку під гриф "для службового користування" хотіли помістити весь текст указу, проте згодом вирішили обмежитися засекречуванням лише одного пункту.

Варто зауважити, що вчора прес-секретар путіна дмитро пєсков говорив, що сьомий пункт говорить про чисельність мобілізованих, що вписується в історію "Новой газеты".

Як повідомляв "Телеграф", вчора міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що в росії мобілізують всього 300 тисяч осіб. Коли люди почали виходити на протести у зв’язку з цим, їх почали затримувати прямо на мітингах та вручати повістки.

Також сьогодні великі черги на кордонах рф, — росіяни всіма силами намагаються встигнути виїхати за межі країни.